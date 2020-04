Geänderte Öffnungszeiten in der Corona-Ambulanz

Mayen. Bereits von diesem Wochenende an ändert sich die Öffnungszeit in der Corona-Ambulanz in Mayen. Aufgrund rückläufiger Patientenzahlen, ist die Corona-Ambulanz in der Weiersbachhalle in Mayen jetzt an Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Von Montag bis Freitag öffnet die Mayener Ambulanz weiterhin von 10 bis 15 Uhr. Weiterhin…

weiterlesen