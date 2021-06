Geldautomat nach Sprengung aktuell nicht verfügbar

„Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden steht für uns an erster Stelle. Wir sind froh, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist“, so Karl-Josef Esch, Vorstandsvorsitzender der KSK, „Die reibungslose Bargeldversorgung unserer Kundinnen und Kunden ist auch weiterhin gewährleistet. Unsere anderen Geldautomaten im Stadtgebiet von Mayen stehen wie gewohnt zur Verfügung."

Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet und wendet sich mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit: Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Telefon 02 61 / 103-1099.

Der Standort in der Hausener Straße ist in den letzten vier Jahren nun bereits zum dritten Mal Ziel von Geldautomatensprengern geworden. Erst im letzten Sommer wurde die Filiale nach einer Sprengung aufwendig renoviert.