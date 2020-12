Gewinner der 2. Auslosung stehen fest

This series of videos is aimed at providing basic tips for students at undergraduate level who want to learn to find more info. In it, I walk through Mehr als 2.000 Preise sind in diesem Jahr im Gewinntopf.

Fernseher (MY-Gemeinschaft von Technik Profis Geiermann):

Monika Hennericci, Mayen

3 x 150 Euro-Gutschein (Exclusive Umzüge, Neuwied):

Susanne Jubelius, Mayen

Melanie Oerlemanns, Mertloch

Thoms Schulz, Mayen

3 x 100 Euro-Gutschein (MY-Gemeinschaft):

Eva Engels Rieden

Michael Sesterhenn, Roes

Norbert Wittig, Mayen

50 Euro-Gutschein (Dr. Schlags Apotheke):

Björn Krämer, Mayen

50 Euro-Gutschein (Modehaus Küster):

Michael Verhagen, Mayen

Die Preise können gegen Vorlage eines Lichtbildausweises beim WochenSpiegel, Rosengasse in Mayen abgeholt werden. Telefonische Terminvereinbarung unter: 0 26 51 / 98 18 28 (Andreas Persie).

Die Hauptverlosung, bei der der »Peugeot 108« - zur Verfügung gestellt von "MY-Gemeinschaft", WochenSpiegel und "Autohaus Nett" - der Topp-Preis ist, bildet den krönenden Abschluss am Samstag, 19. Dezember, um 18 Uhr, ebenfalls auf dem Marktplatz.

Lose bei: Schwindenhammer, Buchhandlung Reuffel, Autohaus Nett, Tabac Steffens am Markt, sowie an teilnehmenden Tankstellen und weiteren Verkaufsstellen in der Stadt.

www.mayener-weihnachtsmarkt.de