Gewitterregen sorgt für Uberflutungen

Kind übersieht Auto und wird angefahren

Daun. In der Leopoldstraße wurde am Montag, 2. Juli, eine 6-Jährige angefahren, nachdem sie ein herannahendes Auto übersah. Am Montag, 2. Juli, gegen 14.43 Uhr, fuhr ein 6-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad ihrem Bruder auf der Leopoldstraße hinterher. Am Fußgängerüberweg an der Sparkasse überquerte erst der Junge die Straße, seine Schwester folgte ihm ein Stück dahinter.…