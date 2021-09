Gold für Mayener Reiterin

Sophia Rössel - Schülerin von Trainerin und Olympiasiegerin Julia Krajewski - hat mit ihrem Rappwallach "Exclusive" mit einer starken Dressur, trotz etwas Pech in der Geländerunde, aber einem fehlerfreiem Springen in Bestzeit, zusammen mit Nane Dehn, Kaya Thomsen, Viktoria Weyers die Goldmedaille des Mannschaftswettbewerbs gewinnen können. Das war für die am 2. September 2003 geborene Mayenerin ihr bisher größter sportlichen Erfolg. "Sie hat sich somit zu ihrem 18. Geburtstag selber das schönste Geschenk gemacht", freute sich nicht nur ihr Vater Stephan Rössel.

Fotos: Roland Thunholm

