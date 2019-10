Goldene Ehrennadel für Plattschwätzer

Werner Blasweiler, der seit 2014 Stadtführungen in Mayener Mundart anbietet, hatte zuvor die Gäste des Empfangs wiederholt mit Geschichten und Gedichten in Mayener Platt unterhalten. Der Erhalt der Mayener Mundart liegt Blasweiler seit fast vier Jahrzehnten am Herzen. Unter anderem bereicherte er den Mayener Karneval mit ungezählten Büttenreden. Rund 25.000 Euro, die er als Gage in Stadt und Land erhielt spendete er für soziale Zwecke. Höhepunkt seiner karnevalistischen Karriere war seine Zeit als Prinz Werner I. von Mayen im Jahr 2004.

Am Freitag, 22. November, stellt Blasweiler sein Buch "100 Dinge, die man über Mayen wissen sollte" in der Buchhandlung "Reuffel" in der Mayener Marktstraße vor.

Foto: Pauly

