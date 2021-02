GrÃ¼ÃŸe aus der WundertÃ¼te

essay writing on my class teacher Where To Buy Need Of Censorship On Social Media Essay district court cover letter power point presentation of master thesis on e commerce In einer „Nacht- und Nebelaktion“ hatte sich deren 1. Vorsitzender Thorsten Draeger mit seinem geschäftsführenden Vorstand aufgemacht, um allen Mitgliedern eine Freude zu machen. Der Corona bedingte Ausfall der Mayener Faasenaacht schmerzte schon sehr und das närrische Herz blutete den Karnevalisten.

Insgesamt 143 Tütchen lieferte der rührige „Präsi", wie er von seinem Team gerne genannt wird, gemeinsam mit seinen beiden Helferinnen, Kassiererin Corinne Koblitschek und Geschäftsführern Anika Heitmann an den Türen der JAG´ler aus. Darin enthalten, ein kreatives Vorstandsfoto, der närrische, Corona konforme Mayener Sessionsbutton und eine süße Überraschung. Einfach genial! Die Freude „seiner" JAG´ler war riesig. In der WhatsApp-Gruppe der Jungen Alten Großen war Thorsten Draeger und seinen jecken Helferinnen der Dank gewiss und jede Menge „Fotos" von den begeisterten Mitgliedern wurden zur Freude aller gepostet. Eine tolle und gelungen Idee, die selbst die restlichen Vorstandsmitglieder, die nicht in die Aktion „Wundertüte" involviert waren, restlos überraschte.