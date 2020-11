Halloween: Positives Fazit der Polizei

Corona-Ausbruch im Wohnheim in Faid

Faid. Das Corona-Virus greift weiter um sich: Nun hat es auch eine Behinderteneinrichtung in Faid beziehungsweise Cochem-Brauheck erwischt. Nach WochenSpiegel-Informationen wurden im Behinderten-Wohnheim der Lebenshilfe in Faid vier Bewohner positiv getestet. Bereits vergangene Woche hatten sich, so ergaben Recherchen unserer Zeitung, in einer Außenwohngruppe der Lebenshilfe in Cochem-Brauheck drei Bewohner mit dem Virus infiziert. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt der Vorsitzende der Lebenshilfe, Klaus Nehren, die WochenSpiegel-Informationen. Derzeit würden umfangreiche Testungen durch das Gesundheitsamt vorgenommen. Nehren geht im Gespräch davon aus, dass sich noch mehr der insgesamt 23 Bewohner und 12 Mitarbeiter infiziert haben könnten. Im Kreis Cochem-Zell wurden in den letzten 24 Stunden insgesamt neun neue Corona-Fälle gemeldet (Stand 11 Uhr). Bericht folgt!

