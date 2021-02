Hand in Hand gegen Covid-19

EssayHak.com How To Write A Narrative Essay About Yourselfs are ready to help you achieve your goals and prepare your papers in the subjects on time. We have a team of experienced writers who are willing to take out all the stress in you and provide you with high- quality papers. We are the Best custom writing Service Provider . By using our customized papers you are guaranteed of: Professional Writers; Plagiarism Die Soldatinnen und Soldaten aus Mayen entlasten das Pflegepersonal, das damit seiner eigentlichen Aufgabe nachkommen und die Heimbewohner pflegerisch angemessen betreuen kann. Nach positiven Covid-19-Fällen bei Bewohnern und Personal und den daraus resultierenden Quarantänemaßnahmen wäre es ohne Amtshilfe durch die Bundeswehr schwierig geworden, wie sich Felix Angsten, stellvertretender Einrichtungsleiter, erinnert. Positiv überrascht war er vor allem, dass die Hilfe schon nach wenigen Tagen im Hause war. "Ich bin ehrlich froh und erleichtert, dass sie so rasch hier im Haus war und die Soldatinnen und Soldaten sogleich die Arbeit aufgenommen haben." Auch bei den Heimbewohnern sind sie eine gern gesehene Abwechslung im Alltag. Insbesondere die Mahlzeiten bekommen jetzt einen besonderen Stellenwert. Wenn die Soldatinnen und Soldaten das Essen auftragen, durchbricht ein kurzes Gespräch die Isolation für eine kleine Weile und bringt menschliche Zuneigung.

Im Tausch Kaserne gegen Pflegeheim werde den "Helfenden Händen" aber vor allem eins deutlich, nämlich die tägliche Leistung des Pflegepersonals. Noch bis zum 19. Februar unterstützen und entlastet die Bundeswehr aus Mayen das Pflegepersonal in Koblenz. Doch der stellvertretende Heimleiter wird wohl eine Verlängerung beantragen, wenn die Situation in seiner Einrichtung dies notwendig macht.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind "Helfende Hände" der Bundesweh sehr willkommen. Mittlerweile gingen über 3.900 Hilfeleistungsanträge aus allen Bundesländern an die Truppe. Derzeit sind über 18.800 Kräfte aus allen Bereichen der Bundeswehr eingebunden.

Foto: Bundeswehr/Henrik Schwan