Helfen statt kicken!

Der Amateurfußball ruht aufgrund der Corona-Einschränkungen immer noch. Die Kicker des TuS Mayen und der Vorstand des Fußballvereins wollen aber nicht weiter untätig bleiben: "Wir möchten allen Menschen der sogenannten Risikogruppe, die derzeit soziale Kontakte – somit also auch die Versorgung für sich selbst betreffend – meiden müssen, unsere Hilfe anbieten", heißt es in einem offenen Brief des Vereins.

Die Einkaufsliste muss bis Donnerstag, 18. Februar, 19 Uhr, per E-Mail an: tusmayen.shop@gmail.com - bitte mit Vor- und Zunamen sowie der Adresse und einem telefonischen Kontakt. Die Bestellung kann auch telefonisch unter: 01 76 / 31 27 13 79 zu folgenden Zeiten abgeben werden: Montag bis Mittwoch: 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Donnerstag: 16 bis 19 Uhr. Die Auslieferung findet am Samstag, 20. Februar, statt. Bei der Warenübergabe sollte das Geld möglichst passend bereit gehalten werden.

Archiv-Foto: Walz