Herbst- und Genussmarkt statt Lukasmarkt

Mayen. Corona hat in diesem Jahr das größte Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz verhindert. Ein Herbst- und Genussmarkt soll am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Oktober, zumindest ein bisschen Volksfestfeeling in der Eifelstadt verströmen. Start in das Markterlebnis ist bereits am heutigen Freitag, 9. Oktober.