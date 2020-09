Heute noch das "Food & Beer-Festival" besuchen

Benefiz-Fußballspiel für Ben

Bundenbach. Am Freitag, 2. Oktober, findet auf dem Sportplatz in Bundenbach ein Benefizfußballspiel zu Gunsten für den verunglückten Ben statt. Der 12-Jährige aus Wahlenau hatte in der letzten Sommerferienwoche einen schlimmen Freizeitunfall. Beim Sprung in den heimischen Pool ist er mit dem Kopf so unglücklich aufgekommen, dass er eine Fraktur der dritten bis fünften Halswirbel hat.

