Hoher Sachschaden bei Unfall auf der A 48

Ask: can you this page for me? And we are here to help you. ONLINE QUALITATIVE WEBSITE TO DO YOUR Homework. Our homework writing service guarantees that you get the job done fast and that it will be of high quality. It will be valued better, and it will contribute to your better academic reputation. When you are struggling, you might try additional classes or hire personal tutors. Or, you Mayen. Am Sonntag, 21. Februar, gegen 8.25 Uhr, befuhr ein Kleintransporter die A 48, aus Richtung Koblenz kommend, in Fahrtrichtung Trier. Zwischen den Anschlussstellen Polch und Mayen geriet der Kleintransporter ins Schleudern und das Fahrzeug überschlug sich anschließend. Der Kleintransporter kam dann auf der Seite im Grünstreifen zum Liegen. Der Fahrer bleib trotz des Überschlags…

weiterlesen