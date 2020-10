Kein Martinszug in Mayen

Die derzeit geltende Corona-Schutzverordnung erlaubt 500 Menschen bei Veranstaltungen im Außenbereich. Allerdings seien beim Martinszug in Mayen weit mehr Besucher zu erwarten. Die Einhaltung der geltenden Schutzmaßnahmen und die damit verbundene Kontrolle seien unmöglich, teilt die Stadtverwaltung mit. Allerdings werden auch in diesem Jahr die Martinswecken an die Schulen und Kindergärten verteilt. "Ich bedauere es sehr, dass das Brauchtum St. Martin in diesem Jahr nicht gefeiert werden kann, aber die Sicherheit der Familien steht an oberster Stelle", so Oberbürgermeister Wolfgang Treis.

Archiv-Foto: Julia Velten/Stadt Mayen

www.mayen.de