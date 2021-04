Klassik in Mayen: Absage

„Leider musste die gesamte Spielzeit der „Klassik in Mayen“ Reihe abgesagt werden, jedoch freuen wir uns jetzt umso mehr auf die neue Spielzeit und schauen hoffnungsvoll in die Zukunft“, so der Intendant der Rheinischen, Günter Müller-Rogalla.

Klassikfreunde können sich bereits die Termine für die Spielzeit 2021/2022 vormerken, die mit dem Konzert am 15. November 2021 startet. Das beliebte Neujahrkonzert ist am 10. Januar 2022 geplant. Die Spielzeit hat außerdem ein Konzert am 23. Mai vorgesehen und endet mit dem Konzert am 13. Juni 2022.

Weitere Informationen zum Programm und den Solisten werden in einem gemeinsamen Pressetermin mit der Veranstaltergemeinschaft (Kreissparkasse Mayen, MHT, Stadt Mayen, "Mayen am Wochenende" und WochenSpiegel) und der Rheinischen Philharmonie im Sommer bekanntgegeben.