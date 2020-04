Klimaschutzmanager hat seine Arbeit aufgenommen

Helge Lippert studierte an der Universität Koblenz-Landau BioGeowissenschaften und schloss dieses Studium als Master of Science ab, bevor er zuletzt als Angestellter bei der Gemeindeverwaltung Grafschaft für Gebäudemanagement und Hochwasserschutz arbeitete.

„Ich wünschen Ihnen einen guten Start in der Stadtverwaltung Mayen und viel Freude an der, auch für uns, neuen Aufgabe“, so Oberbürgermeister Wolfgang Treis. Diesen Wünschen schlossen sich Christoph Buttner für den Bereich Verwaltungssteuerung und Gerd Schlich, Fachbereichsleiter für Grundstücks- und Gebäudemanagement, an.