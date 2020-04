Kultur im Garten auch in Mayen

Nach einem Aufruf in der Presse und den Sozialen Medien haben sich zahlreiche Künstler gemeldet und es haben bereits einige Auftritte stattgefunden – natürlich mit gebührendem Abstand zum Publikum.

Los ging es mit sechs sehenswerten Auftritten in zwei Wochen bei strahlendem Sonnenschein. Am Ostersonntag saßen die Bewohner des Altenzentrums an den zahlreichen Fenstern der Einrichtung oder im Pfarrgarten und warteten gespannt auf den Musiker Holger Queck aus Sinzig, der als Käptn Holi mit seinem Akkordeon aufspielte.

Auch die folgenden Auftritte kamen bei den Senioren sehr gut an. Der Saxophonist Leo Kröll aus St. Johann zauberte mit seinen Klängen den Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht. Die Berufsmusiker Stephanie Zimmer an der Harfe und Daniel Ackermann an der Trompete boten den Bewohnern eine Reise durch 400 Jahre Musik. Zum Ende der ersten Konzertwoche legte der Sinziger DJ Jan Kattenbusch bekannte Schlager auf.

In der zweiten Woche verbreiteten Sabine Dickscheid und Ute Hildebrandt, zwei Pflege- Clowninnen aus der Region, jede Menge Spaß und gute Laune rund um den Pfarrgarten. Auch Hermann Stein (Gesang) und Karl-Heinz Lung (Keyboard) aus Kottenheim begeisterten die Senioren mit ihrem musikalischen Auftritt.

Einrichtungsleiterin Christiane Jeub: „Wir bedanken uns herzlich bei allen Künstlern, die in unserem schönen Pfarrgarten für die Bewohner spielen. Mit ihren überaus gelungenen Auftritten erfreuen sie die Herzen der Senioren, die diese Abwechslung im Alltag richtig genießen. Wir freuen uns auf weitere vielfältige musikalische Veranstaltungen und künstlerische Darbietungen in den nächsten Wochen."