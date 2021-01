Lkw verliert Container

We will help you with Essay writing, College essays, Medicine Personal Statement Editing Service for me, and Argumentative essay, Essay, go now! Laut Polizei öffnete sich durch den Fahrtwind oder eine Böe der Verschlussdeckel des auf dem Anhänger geladenen Containers. Dieser stieß beim Unterfahren einer Brücke gegen das Bauwerk. Zudem löste sich der Container vom Anhänger und fiel auf die Fahrbahn. Dem Zufall sei es, so die Polizei, zu verdanken, dass es nur zu einem Sachschaden kam, der derzeit noch nicht beziffert werden könne. Für die Bergung musste die A 48 teilweise gesperrt werden. Das Brückenbauwerk wird, ob seiner Beschädigung, überprüft.

