May wird neuer Intendant

Alexander May tritt damit die Nachfolge von Daniel Ris an, dessen Intendanten-Tätigkeit mit Ablauf der Burgfestspiele 2021 enden wird. Der gebürtige Trierer absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Steinbildhauer und Steinmetz. 1999 gründete er die freie Theatergruppe "Fragment", mit der er zahlreiche Produktionen in Berlin realisierte. Parallel dazu arbeitete er als Regieassistent - unter anderem mit Claus Peymann, Thomas Langhoff und Christoph Schlingensief. Zudem inszenierte er unter anderem am Bayerischen Staatsschauspiel, am Theater Essen, am Theater Trier an der Kammeroper München und bei den Salzburger Festspielen. Von 2018 bis 2020 arbeitete er als stellvertretender Intendant, Chefdramaturg und Regisseur am Rheinischen Landestheater Neuss.

In Mayen möchte May das Musical "Aida" von Elton John und Tim Rice, als Jugendstück "Der talentierte Mr. Ripley" von Patricia Highsmith sowie als Schauspiel "Shakespeare in Love" von Marc Normann und Tom Stoppart und Goethes "Faust" zeigen. Das Motto seiner ersten Spielzeit soll dabei "Querköpfe" lauten.

"Die Burgfestspiele sind das Highlight im Sommer – gerade in einem Jahr, in dem wir pandemiebedingt auf dieses Freilichtvergnügen verzichten müssen, freuen wir uns umso mehr, dass nun der Weg für die nächsten Jahre geebnet ist", so die Mayener Stadtspitze mit Oberbürgermeister Wolfgang Treis, Bürgermeister Bernhard Mauel, dem Beigeordneten Thomas Schroeder und der Beigeordneten Natascha Lentes. B

Foto: Jacqueline Blang/Stadt Mayen

