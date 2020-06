Mayen derzeit coronafrei

Oberbürgermeister Treis dazu: „Ich bin über diese positive Nachricht natürlich glücklich und möchte allen herzlich danken, die durch ihr persönliches Engagement geholfen haben, die schwierigen Wochen zu meistern. Mein Dank gilt natürlich auch der Bevölkerung, ohne deren diszipliniertes Verhalten die Zahlen sich sicher nicht so gut entwickelt hätten.

„Zum Glück hatten wir nur 13 Fällen in nunmehr fast 3 Monaten, was aber ohne die umfangreichen Einschränkungen sicher nicht so gewesen wäre“, so Treis weiter.

Nunmehr gibt es zahlreiche Lockerungen: Einkaufen in Mayens Innenstadt, die Museen besuchen, ein leckeres Gericht oder ein kühles Getränk in einer von Mayens Gastronomiebetrieben genießen – all das geht wieder.

„Ich möchte dazu aufrufen, in Mayen einzukaufen und die Gastronomiebetriebe zu besuchen und so die negativen Auswirkungen der Pandemie für unsere Gewerbetreibenden abzumildern, gleichzeitig appelliere ich aber an alle, weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, dass die Fallzahlen auch weiterhin niedrig bleiben!“

Mehr Informationen zur Lage rund um das Coronavirus in Mayen gibt es unter https://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Corona/ .