Mayen macht beim Wettbewerb "Naturstadt" mit

Freibadsaison mit Hindernissen

Kreis Bernkastel-Wittlich. Wer in diesem Sommer seine Freizeit im Schwimmbad verbringen will, muss sich an eine ganze Reihe von Corona-Regeln halten. Schwimmen gehört zum Sommer. Noch ist das Wetter in der Eifel wechselhaft, aber das hält die Menschen nicht davon ab, wieder in die Schwimmbäder zu strömen. Lange Zeit war das aufgrund der Corona-Krise nicht möglich. Seit dem 27. Mai dürfen Freibäder…