Mayener Oktoberfest startet am Samstag

»Mädels, lasst uns feiern gehen« heißt es zum Auftakt des Oktoberfestes bei den »Weiberwiesn« am Samstag, 22. September, 19 Uhr. Nachdem die weiblichen Gäste direkt am Eingang ein Glas Sekt zur Einstimmung bekommen haben, können sie so richtig abfeiern. Sie dürfen sich auf die »Rotzlöffl« freuen. Die vier Jungs sind jung, rotzfrech, aus Bayern (Oberpfalz) und reisen gerne »um die halbe Welt«. Die Musiker »rocken boarisch« mit eigenen Titeln und das zu 100 Prozent live.

Weiter geht es mit »Kölle meets Bayern« am Dienstag, 2. Oktober (Vorabend des »Tags der Deutschen Einheit«). Die Gäste dürfen sich auf einen musikalischen Mix freuen, der keine Wünsche offen lässt. Mit dabei sind: »Klüngelköpp«, Anna Maria Zimmermann (Foto), »Lupo« und »Albfetza«. Die Klüngelköpp zählen zu den begehrtesten kölschen Bands. Titel wie »Stääne«, »Kölsche Fiesta« oder »Wo die Stääne sin - Ballon« gehören zu den meistgespielten kölschen Hits. Anna Maria wurde Ende 2005 als Kandidatin in der dritten Staffel von »Deutschland sucht den Superstar« bekannt, wo sie Anfang 2006 den sechsten Platz erreichte. Im Jahr darauf startete sie eine überaus erfolgreiche Solokarriere mit zahlreichen Hits.

Die Jungs von »Lupo« sind alle Söhne der Stadt Köln und somit von Kindesbeinen an mit den Kölschen Tön groß geworden. »Albfetza«, eine der angesagtesten Partybands in Deutschland, die jede Halle und jedes Zelt zum Beben bringt, hat gleich zwei Auftritte in Mayen.

Der dritte Termin des Oktoberfestes ist am Samstag, 6. Oktober. Erst im (gewünschten) Trachtenoutfit kommt die richtige Stimmung auf. Für den musikalischen Part sorgt bei »Rock in Tracht« dann wieder die Band »Albfetza«.

Foto: Stephan Pick, Copyright: Telamo Musik & Unterhaltung GmbH