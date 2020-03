Mayener Tafel der Caritas bietet einen Lieferservice an

Corona-Pandemie: Polizei kontrolliert Personengruppen

Gerolstein. In Gerolstein hat die Polizei mehrere Platzverweise ausgesprochen, da sich Personen in größeren Gruppen in der Öffentlichkeit aufhielten. Polizeibeamte haben am Mittwoch, 25. März, in Gerolstein gegenüber verschiedenen Personen gleich mehrere Platzverweise ausgesprochen. Diese hatten sich in größeren Gruppen in der Öffentlichkeit getroffen, ohne den aktuell vorgeschriebenen nötigen…