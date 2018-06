Medizinische Leistung im Fokus

Öffentlichkeitsfahndung: Schwerer Diebstahl aus Automaten

Kirchberg. In einer Spielhalle in Kirchberg kam es zu mehreren Aufbrüchen von Spielautomaten. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein hoher vierstelliger Betrag entwendet. Zwei Täter konnten während der Tatausführung am 9. Dezember 2017 videografiert weren. Fotos der Täter finden Sie hier: https://s.rlp.de/BfGEW Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise auf deren Identität geben? Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Simmern, Tel. 0 67 61 / 92 10, E-Mail: pisimmern@polizei.rlp.de In einer Spielhalle in Kirchberg kam es zu mehreren Aufbrüchen von Spielautomaten. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein hoher vierstelliger Betrag entwendet. Zwei Täter konnten während der Tatausführung am 9. Dezember 2017 videografiert weren. …

weiterlesen