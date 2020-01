Mehr als 8.000 Euro gesammelt

Skelett-Fund in Palzem: Tote ist Frau aus Finnland

Palzem. Die Identität der menschlichen Überreste, die am 1. Dezember im Wald bei Palzem/Mosel gefunden wurden, ist geklärt. Es handelt sich um eine 60-jährige in Helsinki geborene Finnin, die in Trier gelebt hatte. Das ist das Ergebnis eines DNA-Abgleichs.