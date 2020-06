Mit neuem Namen Richtung Zukunft

Genau richtig zur Wiederbelebung des Einzelhandels nach dem großen Shutdown, präsentieren sich die "Technik-Profis Geiermann" in neuem Gewand. Das Traditionsfachgeschäft in der Göbelstraße ist seit über 70 Jahren eine feste Institution in Mayen. Hier werden Kundenwünsche aus der Welt der hochwertigen Unterhaltungselektronik, Haushalts- und Satellitentechnik erfüllt. Damit das auch so bleibt, wurden die 300 Quadratmeter Ladenfläche nun aufwendig renoviert und modernisiert. Doch damit nicht genug, auch ein modernes Design und ein neuer Name lassen das Fachgeschäft im neuem Glanz erstrahlen. So wurde aus „Technik-Profis Geiermann“ nun „Wir lieben Technik Geiermann“.



Klares Zeichen für den lokalen Einzelhandel

„Es ist wichtig, mit der Zeit zu gehen und sich den gewachsenen Kundenbedürfnissen anzupassen. Mit unserem neuen Ladenkonzept möchten wir optisch und inhaltlich ein klares Zeichen für die Attraktivität des lokalen Einzelhandels setzen“, erklärt Filialleiter Markus Kahler und fügt hinzu: „Wir lieben Technik Geiermann steht für fachkundige Beratung, exzellenten Service und hochwertige Elektrogeräte für jeden Geldbeutel. „Unsere Produktauswahl lässt keine Wünsche offen.“ Der Vollblut-Fachhändler ist seit cht Monaten an Bord und wird zusammen mit dem bekannten Geiermann-Team das Fachgeschäft in die Zukunft führen.



Größere Produktauswahl sowie Pre-Sales-Service

Das umfangreiche Produktangebot aus Unterhaltungselektronik und Haushaltgeräten wurde durch Markeneinbaugeräte sinnvoll ergänzt. Aber auch Kaffeeliebhaber kommen auf ihre Kosten. Es erwartet sie eine große Auswahl an Kaffeevollautomaten sowie Siebträgermaschinen namhafter Hersteller – und das mit voller Fünf-Jahres-Garantie – und wer möchte, bekommt frische Bohnen der Kölner Kaffeemanufaktur gleich mit dazu. Neben der Erweiterung der Produktauswahl wurden auch die Serviceleistungen ausgebaut: Kunden können sich ihre Ware nicht nur nach Hause liefern, sondern auf Wunsch auch fachgerecht installieren lassen. Eine Reparatur beim Kunden vor Ort ist ebenfalls Teil des neuen Servicekonzepts. Dazu gehört auch die hauseigene Meister-Werkstatt, in der reparaturbedürftige Geräte schnell wieder flott gemacht werden. Eine besondere Leistung des Hauses, die gerade in Corona-Zeiten immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der sogenannte Pre-Sales-Service. Bei dieser persönlichen Beratung in den eigenen vier Wänden wird gemeinsam herausgefunden, welches Gerät für welchen Einsatz und Zweck genau gebraucht wird. Natürlich unter Einhaltung aktueller Hygienevorgaben.



Sonderangebote und mehr Zeit für Kunden

Am 13. Juni können sich Kunden ein eigenes Bild vom neuen Wir lieben Technik Geiermann machen, dann eröffnet das Fachgeschäft offiziell. Geplant war eine Eröffnungsfeier mit Häppchen und Sekt, doch aufgrund der Hygienevorschriften muss darauf leider verzichtet werden. Dennoch lohnt sich ein Besuch – für die Wiedereröffnung gibt es besondere Angebote. „Da ist für jeden etwas dabei und das zu wirklich günstigen Preisen“, betont Markus Kahler und scherzt: "Wir versprechen, alle Besucher mit einem Lächeln zu begrüßen, auch wenn man das durch die Maskenpflicht nicht sofort erkennt.“ Auch wer später kommt, steht dank der neuen kundenfreundlichen Öffnungszeiten nicht vor verschlossenen Türen. Diese sind von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr und samstags bis 14 Uhr.