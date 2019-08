Morgens mit Promille auf dem Fahrrad

Mayen. Ein 21-Jähriger ist am Samstagvormittag, 10. August, mit seinem Fahrrad und reichlich Promille in der Koblenzer Straße in Mayen zu Fall gekommen.Gegen 9 Uhr stellte eine Polizeistreife fest, das ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg in Schlangenlinien unterwegs war. Als der Mann dann über den hohen Bordstein auf die Fahrbahn gefahren ist, kam er zu Fall. Bei der Kontrolle des Radfahrerswurde bei…