Mühlenweg wird ausgebaut

Im Vorfeld der Arbeiten im Mühlenweg erfolgten teilweise Sanierungen beziehungsweise Erneuerungen am städtischen Abwasserkanal - einschließlich der Hausanschlüsse - in den Bereichen der St. Veit-Straße, des Wasserpförtchens und Im Keutel. Diese Arbeiten waren erforderlich, so die Stadtverwaltung, um den Kanal des Mühlenweges, der zurzeit erneuert wird, ordnungsgemäß anzuschließen. Die Kanalbauarbeiten im Mühlenweg werden in Kürze beendet. Dann können der Einbau der neuen Wasserleitung und die Leitungsverlegungen für die Straßenbeleuchtung erfolgen. Nach bestandener Druckprüfung und einer Keimuntersuchung der neuen Wasserleitung, die für Anfang September geplant ist, sowie dem Einbau eines Leerrohres, geht es an den Straßenoberbau. Der Ausbau wird, so die Planungen, Ende Oktober / Anfang November 2019 komplett abgeschlossen sein. Informationen rund um die Baumaßnahmen in Mayen findet man online unter http://www.mayen.de/Wirtschaft-und-Stadtentwicklung/Baumassnahmen/.

Foto: Stadt Mayen