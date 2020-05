Museen öffnen ab 16. Mai

Zunächst haben die Museen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden die Museen voraussichtlich wieder täglich ihre Besucher empfangen.

Sowohl im Eifelmuseum und im Deutschen Schieferbergwerk in der Genovevaburg als auch in den Erlebniswelten Grubenfeld wurde ein Hygiene- und Schutzkkonzept umgesetzt. Beschilderungen und Hinweise wurden angebracht, Desinfektionsmittel bereitgestellt und ein ausgewiesener Rundlauf durchs Museum vorbereitet um Begegnungsverkehr der Besucher zu vermeiden. In den Museen gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und auch die üblichen Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Im Eingangs- und Counterbereich erleichtern Aufkleber auf dem Boden die entsprechende Orientierung. Auch die einzelnen Ausstellungsbereiche wurden – wo notwendig – angepasst. So wurden zum Beispiel die Anzahl der Sitzwürfel im Bereich des "Kinos" in den Erlebniswelten Grubenfeld reduziert und weitere Sitzmöglichkeiten entfernt. Ein Getränkeverkauf wird an beiden Museumsstandorten "to go" angeboten.

Foto: Stadt Mayen

www.mayen.de