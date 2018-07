Nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ein 22-jähriger Fahrer scherte mit seinem Pkw - in einer Kolonne hinter drei vor ihm fahrenden Fahrzeugen - aus und setzte zum Überholen an. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, der von dem 77-jährigen Mann gefahren wurde. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 77-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige, der an der Unfallstelle angab unverletzt zu sein, begab sich nach dem Unfall selbständig ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde, so die Polizei, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Foto: Polizei