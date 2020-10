Und heute haben wir die Situation, dass bereits im Juli alles verbraucht ist, was wieder nachwachsen kann. Wir leben also von August bis Dezember eines Jahres auf Pump. Und das kann auf Dauer nicht gutgehen, denn wenn ständig mehr verbraucht wird als nachwachsen kann, sind unsere Ressourcen in absehbarer Zeit aufgebraucht. Wir müssen also etwas tun. Der faire Handel ist ein Ansatz, um diesem unseligen Trend entgegenzuwirken. Hier wird bei allen Produkten - ob Lebensmittel, Handwerk oder sonstige Verbrauchsartikel - auf Nachhaltigkeit geachtet.

Nachhaltig und fair gehandelt

Im Eine Welt Laden Mayen bieten wir nachhaltig hergestellte und fair gehandelte Produkte an. Und das Sortiment im Laden ist umfangreich. An Lebensmitteln werden zum Beispiel verschiedene Sorten Kaffee (unter anderem der "Mayener Stadtkaffee"), eine große Auswahl an Tee, Säften, Honig aus Südamerika, Schokolade und viele andere Leckereien angeboten. Aber auch handwerkliche Artikel hat der Eine Welt Laden im Sortiment - handbemalte Keramik aus Indien, Klangschalen und Specksteinfiguren aus Tibet und Nepal, Schals aus Indien, Wanduhren aus Kolumbien (aus wiederverwertetem Blech), Körbe aus Bangladesch, Karten aus Kenia mit Besatz aus wiederverwertetem Blech, Sitzhocker aus Thailand und vieles mehr. Nicht zu vergessen ist die Schmuckecke mit zum Beispiel Halsketten (Indien), Ringen und Ohranhängern - alles natürlich in Handarbeit hergestellt.

Und im Eine Welt Laden gibt es ganz neu eine Sammelstelle für alte, unbrauchbare Handys und Smartphones. Diese sammeln wir für das Internationale Katholische Hilfswerk »Missio« in Aachen, das dafür sorgt, dass wertvolle Grundstoffe dieser Geräte wieder verwendet und so die Ressourcen unserer Erde geschont werden. So trägt der Eine Welt Laden dazu bei, dass Nachhaltigkeit auch in Mayen praktiziert wird. Der Vorstand des Vereins kann sich dabei immer auf die mehr als 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Laden verlassen. Allein fünf Mitarbeiterinnen kümmern sich darum, dass immer genügend Artikel vorrätig sind. Sie halten den Kontakt zu den Lieferanten und sind dabei ständig auf der Suche nach neuen, interessanten Artikeln