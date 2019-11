Neues von den Burgfestspielen

Julia Manstein hat bereits in diesem Sommer bei den Stücken "The Rocky Horror Show" und "Am Samstag kam das Sams zurück" eine Regie-Hospitanz gemacht. Nun freut sie sich, die Saison 2020 von Anfang an mit vorzubereiten und dann zu begleiten: "Ich bin gespannt zu sehen, wie eine Festspielzeit geplant wird und was alles dazu gehört, damit die Zuschauer dann einen unvergesslichen Theaterabend erleben."

Eine ihrer ersten Aufgaben ist es, als Regieassistentin das Bürgerbühnen-Projekt "Der Zuckertoni" begleiten. Zu ihren nächsten Aufgaben gehört es außerdem, die Präsenz der Festspiele auf Instagram mitzugestalten und im Herbst die theaterpädagogische Betreuung von Kindergärten und Schulen aus der Umgebung zu unterstützen.

Mittlerweile hat auch der Vorverkauf für die Festspielsaison 2020 begonnen. Mit "Die Schöne und das Biest" startet die Festspielsaison mit einer magischen Geschichte über Liebe und Mut, die sicher nicht nur die kleinen Zuschauer in ihrem Bann ziehen wird. Ein aberwitziger Komödienklassiker feiert die erste Abendpremiere auf der Genovevaburg. "Pension Schöller" bietet urkomische Dialoge und Situationskomik vom Feinsten. Intendant Daniel Ris wird mit "Carmen" zum ersten Mal in der Geschichte der Mayener Festspiele einen Opernstoff auf die Genovevaburg bringen. Auch im Alten Arresthaus wird 2020 auf der Kleinen Bühne wieder großes Theater geboten: Mit Yasmina Rezas "Kunst" steht eine von Mirko Böttcher inszenierte Komödie auf dem Programm und, worauf sich nicht nur Mayener und Mayenerinnen freuen können: Das Bürgerbühnenprojekt "Der Zuckertoni" feiert unter der Leitung von Kaspar Küppers Premiere. Zudem gibt es auch wieder eine bunte Vielfalt an FestspieleXtras. Swing, Jazz, Literatur, Comedy, Lesungen, Theater, Wanderungen und Tango stehen auf dem vollen Festspielprogramm 2020.

Tickets für die Burgfestspiele gibt es bei:" Bell Regional", Rosengasse 5, 56727 Mayen, unter der Ticket-Hotline: 0 26 51 / 49 49 42, per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de und im Online-Ticketing unter www.burgfestspiele-mayen.de.

Fotos: Burgfestspiele Mayen