Neue Drehleiter eingesegnet

Für den Mayener Werleiter Andreas Faber ist die Anschaffung des neuen Drehleiterfahrzeugs der Grundstein für die Zukunftsfähigkeit der Wehr. Dazu passe, dass sich die Freiwillige Feuerwehr Mayen in den kommenden zwölf Monaten auf fünf junge Menschen freut, die von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr wechseln. Mit der neuen Drehleiter könne man, so Oberbürgermeister Wolfgang Treis in seiner Ansprache, für die kommenden 25 bis 30 Jahre in Mayen und Umgebungmehr Sicherheit gewährleisten.

Rund 700.000 Euro hat die neue Drehleiter gekostet, die, die alte ersetzt, die 1994 in Dienst gestellt wurde. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Anschaffung mit einer Zuwendung in Höhe von 227.000 Euro unterstützt. Die neue Drehleiter verfügt über eine abknickbare Leiter und einen Korb, der eine Beladung von bis zu 500 Kilogramm erlaubt. Darüber hinaus hat das Drehleiterfahrzeug unter anderem eine feste Wasserversorgung, einen vollautomatischen Wasserwerfer, einen mobilen Stromerzeuger und eine 300 Kilogramm-Schwerlasttrage. Zurzeit werden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mayen an der neuen Drehleiter geschult.

Fotos: Pauly

