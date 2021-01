Neue Homepage ist online

Erfahre, welche Vorteile See-i Critical Thinking als Arbeitgeber auszeichnen. Unter anderem passt sich die Darstellung automatisch den zahlreichen Endgeräten an – egal ob Smartphone, Tablet oder Desktop-PC. Auch neue technische Funktionen wurden integriert. Zum Beispiel haben Nutzer über die Suchfunktion nun einen direkten Zugriff auf die Inhalte der Bürgerinformations-Plattform rlpDirekt. Die Online-Dienste der Stadt wurden ebenfalls vollumfänglich integriert und benutzerfreundlicher gestaltet. Diese können unter www.mayen.de/online-leistungen aufgerufen werden.

Unter den Menüpunkten "Rathaus & Bürgerservice", "Arbeiten & Leben" und "Kultur & Tourismus" gibt es alle wichtigen Informationen rund um die Stadt Mayen. Kurze informative Texte sowie anschauliche und aktuelle Bilder kennzeichnen die einzelnen Unterseiten der Homepage. Im Zuge des Website-Relaunches wurden auch die Inhalte überarbeitet. Darüber hinaus wurde die Seite entsprechend der rechtlichen Vorgaben konzipiert. Egal ob eGovernment, Datenschutz oder Barrierefreiheit – das neue System biete hier, so die Stadtverwaltung, deutlich mehr Möglichkeiten.

"Gerade in Zeiten der Digitalisierung ist eine anwenderfreundliche und attraktive Homepage unabdingbar, denn schließlich ist sie für unsere Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Plattform", so Oberbürgermeister Dirk Meid. "Und auch den touristischen Aspekt darf man nicht außer Acht lassen. Nur eine moderne Präsentation, bei der man alle gesuchten Informationen schnell findet, macht Lust auf einen Besuch der Stadt."

Foto: Stadt Mayen

www.mayen.de