Neue Schulleiterin

Bereits von 1993 bis 1995 absolvierte sie ihr Referendariat mit den Fächern Biologie und Katholische Religion in der Mayener Schule. Gleichzeitig erwarb sie Unterrichtsbefähigung für das Fach Mathematik-Naturwissenschaften. Anschließend unterrichtete sie zunächst zwei Jahre an der Blandine Merten Realschule in Trier und von 1997 bis 2008 an der Schönstätter Marienschule in Vallendar. Als 2008 die 2. Konrektorenstelle in Mayen frei wurde, übernahm sie diese Stelle und stieg 2015 zur 1. Konrektorin auf.

Foto: privat

www.realschule-mayen.com