Neuer Intendant besucht Spielstätte

Gemeinsam mit dem technischen Leiter, Harald Witt, und seinem Team lernte Alexander May die Besonderheiten der Spielstätte kennen und machte sich mit den Möglichkeiten der Bühne vertraut. Auch die kleine Bühne im Hof des Alten Arresthauses wurde von ihm besichtigt.

May, gebürtiger Trierer, wird seine erste Spielzeit unter das Motto "Querköpfe" stellen. Mit Familientheater, Schauspiel, Musical, einem Stück speziell für Jugendliche und einem Klassiker dürften die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Saison 2022 einige spannende Theatererlebnisse feiern können.

Zunächst geht es aber in die letzte Spielzeit unter Intendant Daniel Ris, der für den Festspielsommer neben dem Komödien-Highlight "Pension Schöller", ein Neuinterpretation der Oper "Carmen" und das Familienstück "Die Schöne und das Biest" sowie etliche Extras auf der großen Bühne anbietet. Die Kleine Bühne wird mit dem Bürgerbühnenprojekt "Der Zuckertoni" und der preisgekrönten Komödie "Kunst" auch wieder ein Publikumsmagnet sein.

Wer sich Tickets für die Burgfestspiele reservieren möchte kann dies bei Bell Regional Touristikcenter in der Rosengasse 5 in Mayen, unter der Ticket-Hotline: 0 26 51 / 49 49 42 oder auch per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de.

Informationen zum Programm der Festspiele gibt es aktuell unter www.burgfestspiele-mayen.de

Foto: Stadt Mayen