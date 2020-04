Neues Gutscheinportal der Kreissparkasse

Die aktuellen Beratungsangebote der Kreissparkasse Mayen stoßen auf eine große Resonanz. „Zurzeit ist es unser oberstes Ziel, Unternehmen und auch Privatkunden, die von der Corona-Krise betroffen sind, schnellstmöglich und individuell unter die Arme zu greifen. Neben den Fördermaßnahmen des Gesetzgebers stellen wir auch hauseigene Hilfen zur Verfügung: von der Aussetzung von Kreditraten bis hin zu unseren Sonderkreditprogrammen für Firmen- und Privatkunden. Sie sollen bei finanziellen Engpässen Abhilfe schaffen und eine kurzfristige Liquiditätshilfe bieten. Insgesamt konnten unsere Berater bereits über 1.100 mal Lösungen für ihre Kunden finden; dies wollen wir in gleichem Maße auch weiterhin tun“, berichtet Karl-Josef Esch, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Mayen.

„Dass die Bundesregierung bei den Förderkrediten für Unternehmen kurzfristig nachsteuert, begrüßen wir ausdrücklich“, betont Karl-Josef Esch. „Mit der in Aussicht gestellten Erweiterung der Laufzeit auf bis zu zehn Jahre und Erleichterungen bei der Kreditvergabe kommt die Förderung auch bei mittelständischen Betrieben an, die bisher nicht von den Corona-Hilfen erfasst waren.“

Darüber hinaus geht es auch um ganz praktische Angebote für Betriebe. „Viele Geschäfte und Lokale sind geschlossen. In diesen schwierigen Zeiten gilt es, den Handel vor Ort zu unterstützen, damit wir auch nach Corona weiterhin liebenswerte Innenstädte und Ortskerne mit einem vielfältigen Angebot vorfinden“, so Vorstandsmitglied Christoph Weitzel. Eine gute Möglichkeit sind Gutscheine, die jetzt gekauft werden und später eingelöst werden können. Die Kreissparkasse Mayen stellt gemeinsam mit der Sparkassen-Finanzgruppe den Betrieben in der Region dafür eine Plattform zur Verfügung. „Unter www.gemeinsamdadurch.de können sich die Betriebe anmelden und Gutscheine im Wert zwischen zehn Euro und 100 Euro anbieten. Für die Händler und Gastronomen entstehen keine Kosten und kein Verwaltungsaufwand. Die Gutscheinkäufer können ihre bevorzugten Geschäfte und ihre Lieblingsrestaurants auf diese Weise sehr einfach und wirksam unterstützen“, so Christoph Weitzel abschließend.