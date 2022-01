Neujahrsbaby heißt Ella Maria

Nach Streit mit Luftgewehr bedroht

Kreis Vulkaneifel. Zwei Männer gerieten auf einer Silvesterparty in Nohn in Streit.Bei einer Silvesterfeier in Nohn hat am frühen Neujahrsmorgen gegen 1.15 Uhr ein 19-Jähriger einen 17-Jährigen mit einem Luftgewehr bedroht. Laut Polizei hatte der 17-Jährige aus der VG Adenau zuvor die 21-jährige Freundin des 19-Jährigen, der aus…

