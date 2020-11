Notfalldose noch vorrätig

! Und gerade in diesen Zeiten betont er die wichtige Arbeit des Pflegestütz-punktes im Mehrgenerationenhaus in der St. Veit Straße. Hans Peter Siewert:“ Pflegebedürftig kann jeder werden, zum Beispiel bei schwerer Krankheit, bei hohem Alter oder nach einem Unfall. In diesem Fall bieten Pflegestützpunkte kompetente und schnelle Beratung, die kostenfrei und unverbindlich ist. Und auch für diejenigen, die bereits langjährig Angehörige pflegen, lohnt es sich, die Beratungsstellen aufzusuchen – zum Beispiel, wenn es um Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige durch eine Kurzzeitpflege geht“. Die meisten Familien machen sich erst dann Gedanken, was bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit passieren soll, wenn sie von der Krankheit Ihres Angehörigen, wie etwa einem Schlaganfall, überrascht werden. Oft geraten sie dann in Hektik und haben das Gefühl von Pontius zu Pilatus zu laufen und trotzdem keine Hilfe zu erhalten. Die Pflegestützpunkte werden von den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen auf Initiative eines Bundeslandes eingerichtet und bieten Hilfesuchenden Beratung und Unterstützung. Pflegerische, medizinische und soziale Hilfs- und Unterstützungsangebote können vermittelt und koordiniert werden. Siewert empfiehlt, diese Beratung durch den Pflegestützpunkt in Anspruch zu nehmen. Deren Fachkräfte machen sich ein Bild über den Hilfe- und Pflegebedarf sowie über die Wohnsituation der betroffenen Person. Gemeinsam mit dem hilfebedürftigen Menschen und dessen Angehörigen erarbeiten sie einen individuellen Hilfeplan und können wertvolle Tipps bei der Suche nach einem Pflegedienst, bei Hilfsmitteln oder auch bei Essen auf Rädern geben. Die Betroffenen entscheiden selbst, welches der verfügbaren Angebote sie in Anspruch nehmen möchten. Die Mitarbeiterinnen unterstützen Sie auch bei der Antragstellung und helfen Ihnen bspw. im Hinblick auf Pflegehilfsmittel und einer möglicherweise notwendigen Wohnungsanpassung. Weitere Informationen zum Pflegestützpunkt erhalten Sie bei dem Seniorenbeirat der Stadt Mayen unter der Rufnummer 01 60 / 9479 82 45 oder direkt bei dem Pflegestützpunkt unter der Rufnummer 0 26 51 / 9 86 91 65 und 0 26 51 / 9 86 91 71.