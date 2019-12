OB Treis tritt an

Spürbare Freude und Erleichterung bei den Mitgliedern, die bis zur letzten Minute noch auf diese finale Entscheidung gewartet hatten. „Es gibt noch so einiges, was ich zwar auf den Weg gebracht aber noch nicht beendet habe. Durch meine Tätigkeiten in vielen überregionalen und überparteilichen Gremien bin ich inzwischen bestens vernetzt. Dieses Netzwerk kann ich nun für Mayen nutzen, um viele Ideen und Konzepte voranzutreiben und umzusetzen", so Treis.

Neben zahlreichen führenden Positionen wie unter anderem dem Vorsitz der Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz wurde Treis zuletzt zum stellvertretenden Vorsitzenden des rheinland-pfälzischen Städtetages sowie zum stellvertretenden Vorsitzenden der Planungsgemeinschaft Westerwald-Mittelrhein gewählt. Noch nie hatte ein Mayener Oberbürgermeister diese wichtigen Positionen inne. "Wolfgang Treis hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht, der sowohl kommunal- als auch landespolitisch hohe Bedeutung hat. Das zeigt, dass er als politischer Protagonist landesweit und parteiübergreifend geschätzt wird – was auch für die Stadt Mayen große Chancen eröffnet", so Natascha Lentes, Fraktionsvorsitzende der Mayener Ratsfraktion der Grünen. Der Ortsverbands-Vorsitzende Andreas Tryba betont die positive Entwicklung der Stadt Mayen während seiner Amtszeit. „Wolfgang Treis steht für einen neuen Politikstil in Mayen, der auf Transparenz sowie einem fairen, konstruktiven und harmonischen Miteinander beruht“, so Tryba.

Bisher sind Dirk Meid (SPD) und Sandra Karduck (CDU) für die Wahl zum/zur Oberbürgermeister/in nominiert.

Foto: privat

www.gruene-mayen.de