OB-Wahl: Per Briefwahl abstimmen

Gleiches gilt für die eventuell notwendige Stichwahl am 27. September.

Im Briefwahlbüro in der Stadtverwaltung Mayen kann man einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins stellen, der zur Briefwahl berechtigt.

Entweder nutzt man dazu den Vordruck, den man mit Zustellung der Wahlbenachrichtigung erhält, füllt diesen aus und wirft das Schreiben in den Briefkasten des Rathauses oder sendet es per Post an die Verwaltung. Oder man stellt den Antrag direkt online unter http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Wahlen/Wahlschein-Briefwahl/. Wer ein Smartphone oder Tablet nutzt, kann auch den auf der Wahlbenachrichtigung befindlichen QR-Code einscannen, welcher den Nutzer direkt auf die entsprechende Internetseite führt. Hier sind die Daten des Nutzers bereits alle eingetragen. Man muss diese nur noch kontrollieren, die Hinweise zum Datenschutz lesen und diesen zustimmen und schon kann der Antrag abgesendet werden.

Die Briefwahlunterlagen werden von der Stadtverwaltung an die angegebene Adresse versendet.

Das Briefwahlbüro hat wie folgt geöffnet:

• Montag bis Mittwoch: 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr

• Donnerstag: 8 bis 16 Uhr

• Freitag: 8 bis 12 Uhr

Das Wahlbüro befindet sich im Raum 118, erreichbar über den Eingang „Stehbach“. Das Wahlbüro ist telefonisch erreichbar unter 0 26 51 / 88 20 02, oder per E-Mail: wahlen@mayen.de.

Da sich maximal nur zwei Bürgerinnen und Bürger im Wahlbüro aufhalten dürfen, wird auf entsprechend gekennzeichnete Wartebereiche auch im Freien verwiesen.

Aus Infektionsschutzgründen und um längere Wartezeiten zu vermeiden empfiehlt die Stadtverwaltung jedoch, auf die persönliche Beantragung und Wahl im Briefwahlbüro sowie der Wahl in den Wahllokalen am Tag der Urnenwahl zu verzichten.

Für die Urnenwahl am 13. September, respektive am 27. September, wurde ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet. So steht z.B. ausreichend Desinfektionsmittel in allen Wahllokalen zur Verfügung, Wegemarkierungen sind geplant um Begegnungsverkehr zu minimieren. Erstmals ist es möglich, seine Stimme auf dem Stimmzettel mit eigenem Kugelschreiber abzugeben – die amtlichen Kugelschreiber, die zur Verfügung stehen, werden jedoch auch nach jedem Wahlgang desinfiziert.

Zwei Wahllokale, das Altenzentrum St. Johannes und das Wahllokal im AWO Seniorenzentrum in der Pfarrer-Wienand-Straße, stehen für die kommende Wahl aus Infektionsschutzgründen nicht zur Verfügung. Wer bisher im Altenzentrum St. Johannes gewählt hat, kann nun ein Wahllokal im Entenpfuhl 7 aufsuchen, wer seine Stimme in der Pfarrer-Wienand-Straße abgegeben hat, kann nun im Wahllokal im Forum in der Rosengasse wählen.