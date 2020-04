Die Universität Trier startet digital ins Sommersemester

Trier. Statt in Hörsälen nehmen Studierende online an Vorlesungen und Seminaren teil. In einem Kraftakt wurde die Infrastruktur dafür erweitert.Insgesamt 532 Erst- und Neueinschreiber hat die Universität Trier am Montag, 20. April, zum verspäteten Semesterbeginn begrüßt. Davon haben 388 erstmals ein Studium in einem Bachelor- oder Staatsexamens-Studiengang aufgenommen. Für die Erstsemester…