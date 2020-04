Öffnungszeiten der „Corona-Ambulanzen“ über das Wochenende

Mayen. Die „Corona-Ambulanz“ in Mayen (In der Weiersbach) ist am 1. Mai und dem darauffolgenden Wochenende wie folgt besetzt: Die Corona-Ambulanz in Mayen ist von Freitag bis Sonntag durchgängig von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Bei Fragen zum Coronavirus können sich Bürger aus der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz an die Corona-Hotline unter Telefon 02 61 / 10 87 30…

