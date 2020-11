Ohne FÃ¼hrerschein berauscht mit Roller unterwegs

Wittlich: Aktion zur Leseförderung

Wittlich. Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich wieder an den vorweihnachtlichen Leseförderaktionen „Dezembergeschichten" und „Adventskalender" für Kinder. Außerdem findet ein Preisausschreiben statt.