Open Air-Kino ist wieder da!

Die Open Air-Kino-Kultur ist wieder zurück auf dem Mayener Grubenfeld. Begeisterten sonst zwei Filme an zwei Tagen die großen und kleinen Zuschauer, waren es in diesem Jahr erstmals drei Filme an drei aufeinander folgenden Tagen. Dabei stand die beliebte Veranstaltung unter besonderen Vorzeichen. So mussten corona-bedingt Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Auch gab es keine Abendkasse, sondern die Tickets mussten vorab geordert werden. Trotzdem tat das der Stimmung keinen Abbruch und so pilgerten die Film-Fans mit Picknickkörben und -decken sowie Klappstühlen zum Grubenfeld. Die Kinonächte starteten mit der tragischen Liebesgeschichte »A Star Is Born« mit Bradley Cooper und Lady Gaga. Am zweiten Abend folgte die Biografie »Lindenberg! Mach dein Ding« und die Komödie »Das perfekte Geheimnis« beendet am Sonntagabend die Trilogie.

Ermöglicht wurde das Event durch die VG Mayen (Kreissparkasse Mayen, »Mayen am Wochenende«, MHT, Stadt Mayen und WochenSpiegel), zusammen mit dem Corso Kino Mayen.