Ostereierverkauf für den guten Zweck

Geben & nehmen

Ahrweiler. Da aufgrund der Corona-Pandemie die Lebensmittelverteilungen der Tafeln und anderer Sozialprojekte stark beeinträchtigt sind, wurde ein sogenannter Gabenzaun errichtet. Die Idee dazu kam von drei Studenten, die im Kreis Ahrweiler beheimatet sind. Hannah Schaefer ergriff dabei die Initiative und begann bereits vorige Woche zusammen mit David Meinhof erste Tüten und Schilder für einen Gabenzaun am Bahnhof in Ahrweiler aufzuhängen. Nun gibt es eine Erweiterung des Projekts am Haus von ":Kerit" in der Schülzchenstraße 11. Die Hoch- und Tiefbaufirma Hans Witsch/Bad Neuenahr stellte hierzu einen Bauzaun auf, an dem die drei Studenten die ersten Tüten mit Lebensmitteln aufhängten. "Sie sind für die Menschen, die es in diesen Tagen besonders schwer haben, an Lebensmittel zu kommen", sagt Hannah und David ergänzte: "Hier kann sich jeder Bedürftige anonym und unter der Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften etwas mitnehmen". Das Haus ":Kerit" kümmert sich zudem darum, dass die Lebensmittel nicht am Zaun verderben. Ein weiterer Gabenzaun ist am Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr zu finden.Da aufgrund der Corona-Pandemie die Lebensmittelverteilungen der Tafeln und anderer Sozialprojekte stark beeinträchtigt sind, wurde ein sogenannter Gabenzaun errichtet. Die Idee dazu kam von drei Studenten, die im Kreis Ahrweiler beheimatet sind.…

