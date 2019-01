Parken und mit dem Handy zahlen

Seit Anfang des Jahres sind die Bezahlmöglichkeiten für das Parken in Mayen erweitert worden - es ist jetzt neben der Barzahlung und der EC-Karte auch das "Handyparken" möglich. Das heißt die Parkgebühren können jetzt auch mit dem Smartphone entrichtet werden. Die Parkdauer kann man dabei frei im Rahmen der Höchstparkdauer von vier Stunden wählen und sie auch bequem von unterwegs verlängern oder verkürzen - durch Eingabe des Parkzeitendes. Gezahlt wird nur für die tatsächliche Parkdauer. "So lässt sich das Shopping-Erlebnis, der Restaurant- oder Eisdielenbesuch einfach und bequem verlängern", so Oberbürgermeister Wolfgang Treis.

Für die Nutzung wird eine der Park-Apps, die im App Store (für iOS) und Google Play Store (für Android) heruntergeladen werden können, benötigt. Hierbei hat sich die Stadt Mayen für ein offenes System entschieden. Das heißt verschiedene am Markt befindliche Apps können für das bargeldlose Bezahlen per Handy genutzt werden. Dies sind aktuell "Easypark", "ParkNow", "Park and Joy", "Mobilet" und "Yellowbrick". Jeder entscheidet also selbst, mit wem er einen Vertrag schließen möchte. An den Parkscheinautomaten machen entsprechende Aufkleber auf das Angebot aufmerksam. "Ich freue mich, dass wir mit dem ,Handyparken' eine digitale Anwendung in Mayen eingeführt haben, die für unsere Besucher eine weitere Erleichterung darstellt und hoffe, dass das Angebot rege genutzt wird", unterstreicht der Oberbürgermeister.

Foto Stadt Mayen

www.mayen.de

www.stwmy.de