Planungen für den Betriebshof können starten

Nachdem der Stadtrat den Erwerb einstimmig beschlossen hatte, konnte jetzt der Kaufvertrag vor dem Notar unterzeichnet und das Grundstück im Etzlergraben von der Stadtentwicklungsgesellschaft erworben werden. In diesem Jahr können damit die konkreten Planungen für den Neubau beginnen. Außerdem sind die Terrassierung des Geländes sowie der Bau eines Regenrückhaltebeckens geplant. "Wir sind froh, dass wir diesen Erwerb nun abwickeln und einen wichtigen Schritt in Richtung Neubau tätigen konnten", so Oberbürgermeister Wolfgang Treis. Bürgermeister Rolf Schumacher, in dessen Zuständigkeitsbereich der Betriebshof fällt, ergänzt: "Der Neubau ist dringend notwendig. Die Zustände am aktuellen Standort sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Dauer nicht mehr tragbar. Ich bin froh, dass wir nun bald bessere Arbeitsbedingungen schaffen können."

Foto: Jacqueline Blang

