Polizei warnt: "KÃ¶der ausgelegt - Gefahr fÃ¼r Haustiere"

Scheune brennt in Löhndorf

Am Montag, 21. Dezember, gegen 0.20 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei Remagen den Brand einer Scheune. Bei dem Eintreffen der Polizei waren bereits erste Kräfte der Feuerwehr am Brandort in der St.-Georg-Straße in Sinzig-Löhndorf. Nachbarn konnten mit der Unterstützung der Polizei Anwohner in Sicherheit bringen. In der Scheune lagerten Heuballen und…