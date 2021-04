Probenbeginn bei den Burgfestspielen

Die Festspielverantwortlichen wollen zwar einerseits alles für ein Gelingen des Theatersommers 2021 tun, aber für die eigenen Mitarbeitenden und später für das Publikum auch ein möglichst sicheres Theatererlebnis bieten. Ein umfangreiches Hygienekonzept müsse dafür eingehalten werden, das sich in alle Bereiche des Theaterbetriebs erstreckt. Alle Ensemblemitglieder von außerhalb haben direkt vor der Anreise einen PCR-Test gemacht und werden nun täglich von eigens geschultem Personal mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet. Für den Fall eines positiven Testergebnisses wurde eine Kooperation mit einem Labor geschlossen, die es ermöglicht, dass das Ergebnis binnen weniger Stunden mit einem PCR-Test verifiziert werden kann.

Die Burgfestspiele werden also ab sofort "hochgefahren" und der Probenbetrieb wird für alle fünf Eigenproduktionen bis zur Premiere geführt. "Wir hoffen natürlich sehr, dass wir dann am 6. Juni auch wirklich mit Publikum eröffnen können", so Intendant Daniel Ris. Der Mayener Stadtrat hat den städtischen Zuschuss für die Burgfestspiele in der Saison 2021 verdoppelt, um coronabedingte Einnahmeausfälle und Schutzmaßnahmen finanziell abzusichern. "Wir sind sehr froh, dass sich die Stadt Mayen so klar zu den Festspielen bekannt hat", sagt Ris. „Das ist nicht an allen Orten so – und es ist ein großartiges Signal für die Region, für die Stadt Mayen und natürlich auch für alle Mitarbeitenden auf und hinter der Bühne."

Tickets für die Burgfestspiele gibt es bei: Bell Regional, Touristikcenter, Rosengasse 5, in Mayen, unter der Ticket-Hotline: 0 26 51 / 49 49 42, per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de und im Online-Ticketing unter www.burgfestspiele-mayen.de.

Foto: Carola Söllner